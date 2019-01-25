شكرا لقرائتكم البترجي: غيدي مستمر معنا.. وعسيري خارج حسابات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وعد عبد الله البترجي، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، الجماهير بتحقيق طموحات النادي في التعاقدات الشتوية الحالية، وأوضح أن عودة حسين عبدالغني جاءت بناء على رغبة المدرب غويدي، كاشفا عن خروج مهند عسيري من حسابات الفريق في الفترة المقبلة.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: أتمنى أن أكون عند حسن جماهير الأهلي، وسأعمل على أن يعود الفريق إلى مكانه الطبيعي هذا الموسم، وهناك رغبة حقيقية لدى اللاعبين في العودة إلى تحقيق النتائج الإيجابية، لكن نعاني من ضيق الوقت في الانتقالات الشتوية، والمنافسة كبيرة في التعاقدات لأن المبالغ عالية، وكان من المفترض أن نضم صانع ألعاب قبل يومين لكن نادٍ آخر ظفر بخدماته.

وأضاف: موسم الأهلي لم ينتهِ بعد على الرغم من الخروج من كأس الملك، والفريق قدم مباراة كبيرة، لاسيما أننا نفتقد 10 عناصر، وعلينا أن نصارع في الدوري إلى آخر لحظة، وإذا لم ننافس يجب أن نكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى، وسننافس أيضا على لقب كأس زايد للأندية الأبطال ودوري أبطال آسيا.

ولفت البترجي إلى أن المدرب طلب عدداً من اللاعبين المحليين، وقال: لكن المبالغ المطروحة في سوق اللاعبين تعد تعجيزية، وهناك تحفظ من قبل الأندية بسبب عدم معرفتهم حول أوضاع عدد الأجانب في الموسم المقبل، وزاد: تبقت صفقتان للأهلي، وستكونان عبارة عن جناح وآخر صانع ألعاب على قدر الطموحات، ونعتمد على الرعايات ودعم الهيئة العامة للرياضة في تمويل الصفقات.

وواصل: ما زال الأرجنتيني غيدي موجودا مع الفريق، واللاعبون أوضحوا أنهم منسجمون مع المدرب ولديهم رغبة الاستمرار معه.

وأوضح أن عودة حسين عبدالغني إلى الأهلي بناء على رغبة المدرب غويدي، وتابع: بخصوص عودة تيسير الجاسم جاء لإكمال النقص الموجود في محور الأهلي، وهو لاعب قيادي ولديه قبول وسط اللاعبين، ويمكنه تحقيق الإضافة، ولم تنته عملية التعاقد بعد لكن لديه الرغبة في الانتقال.

وكشف أن غيدي أخرج مهند عسيري من حساباته، لأنه رأى أن اللاعب لا يمكنه الاستمرار مع الفريق، وقال البترجي: لا توجد عروض رسمية وسننظر في أمر إعارته.