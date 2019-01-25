شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يوافق الزمالك على بيع طارق حامد وعبد الله جمعة لبيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مفاجئ تلقاه مسئولو نادى الزمالك خلال الساعات الأخيرة من نادى بيراميدز، وتحديداً بعد المباراة التى جمعت الفريقين أمس، الخميس، فى بطولة الدورى وانتهت بالتعادل الإيجابى 3 / 3، وهو الحصول على خدمات طارق حامد أو عبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز، لتطرأ على الجماهير الزملكاوية عدة أسئلة، ومنها:

ما هو عرض بيراميدز لشراء طارق حامد أو جمعة وعبد العزيز؟

بعد مباراة الزمالك وبيراميدز التى انتهت بالتعادل الإيجابى 3 / 3 فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ11، خرج المستشار تركى آل الشيخ رئيس نادى بيراميدز فى تصريحات إعلامية بأنه طلب من أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالزمالك، الحصول على خدمات طارق حامد أو عبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز، مقابل مبلغ مالى أو مقابل الحصول على عمرو مرعى ومحمد حمدى فى صفقة تبادلية.

هل يوافق الزمالك على بيع طارق حامد؟

تصريحات أمير مرتضى مساء أمس تؤكد صعوبة بل استحالة بيع أو رحيل طارق حامد لاعب وسط الفريق، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية للفريق وأحد الأوراق الرابحة، وبالتالى رحيله لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية صعب للغاية.

وماذا عن موقف عبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز؟

عبد الله جمعة أحد الركائز الأساسية التى يعتمد عليها السويسرى جروس فى الجبهة اليسرى، وتألق اللاعب اللافت للنظر وعدم وجود بدلاء مميزين فى هذا المركز يصعب من مهمة انتقال جمعة أيضاً لبيراميدز، وهو ما أكده أمير مرتضى أيضاً وأكد أنه سيعود للجهاز الفنى ومجلس الإدارة لحسم العرض المقدم من نادى بيراميدز، لكن المؤشرات تؤكد صعوبة الاستغناء عن الثنائى طارق حامد وعبد الله جمعة.