شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف دولار تكلفة صفقة أحمد سيد زيزو للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع أحمد سيد " زيزو " صانع ألعاب فريق فورمينسى البرتغالى على عقود الانتقال لنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بناء على طلب السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض. ويحصل النادي البرتغالي على 300 ألف دولار مقابل بيع اللاعب للقلعة البيضاء، وسوف تصل البطاقة الدولية الخاصة باللاعب خلال الساعات المقبلة. ووقع زيزو على عقود الانتقال للنادي الأبيض بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة بعد ترحيب السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض.

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