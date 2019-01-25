شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى يضم عبد الله جمعة فى معسكر مارس بدلا من "حمدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على ضم عبدالله جمعة، لاعب الزمالك، إلى معسكر الفراعنة المقبل فى شهر مارس خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس بعد تألق اللاعب مع فريقه مؤخراً.

ويواجه الجهاز الفنى للمنتخب أزمة بسبب عدم وجود إلا عبد الله جمعة فى مركز الظهير الأيسر بعد خروج محمد حمدى من حسابات بيراميدز وعدم اللعب أساسياً، إلى جانب مشاركة أيمن أشرف مع الأهلى فى مركز المساك.

يخوض منتخب مصر مباراتين فى شهر مارس الأولى أمام النيجر أحد أيام 22 أو 23 أو 24 فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تأهل لها الفراعنة رسمياً، ثم ودية نيجيريا يوم 26.