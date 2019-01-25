شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. غزل المحلة يذبح "خروف" لفك النحس قبل مباراة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذبح الجهاز الفنى لفريق غزل المحلة خروفا قبل مباراة الرجاء، المقرر لها الأحد المقبل باستاد غزل المحلة، فى قمة مباريات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

ووقف لاعبو غزل المحلة والجهاز الفنى أثناء ذبح الخروف من أجل فك النحس الذى يواجه الفريق بمباريات دورى القسم الثانى.

يذكر أن غزل المحلة يحتل المركز الرابع بالمجموعة الثالثة التي يتصدرها الرجاء بفارق ثلاث نقاط عن غزل المحلة الذى يسعى للفوز على الرجاء من أجل تصدر المجموعة لأول مرة هذا الموسم.