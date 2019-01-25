وزارة الرياضة تنظم احتفالية كبرى فى محافظات الجمهورية بمناسبة أعياد يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الشباب والرياضة، فى إطار الاحتفال بذكرى 25 من يناير، احتفالية كبرى فى جميع محافظات الجمهورية.
وتم التنسيق مع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية لتنفيذ برنامج موحد، يبدأ بمهرجان للمشى والجرى والدراجات، بالإضافة إلى معارض لتسويق المنتجات ومعرض الحرف اليدوية والمنتجات الشبابية يعقبها حفل فنى لكل محافظة وعروض من الرياضات المختلفة.
جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، شهد صباح اليوم ماراثون للمشى والدراجات من أمام مركز شباب الجزيرة شارك فيه 500 مشارك من جميع الأعمار السنية.
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