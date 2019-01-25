شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. أمن الغربية يوافق على حضور 200 مشجع لمباريات طنطا والبلدية وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، على حضور 200 مشجع لمباريات غزل وبلدية المحلة وطنطا بدورى القسم الثانى، بعد الاجتماع الذى عقده اللواء طارق حسونة مع مسئولى الأندية الثلاثة الذين يتنافسون على الصعود للدورى الممتاز.



وأكد مسئولو غزل المحلة والبلدية وطنطا التزامهم بتوفير الاشتراطات الأمنية بالملاعب خلال مباريات الدور الثانى من دورى القسم الثانى، مع تحديد نظام يضمن دخول مشجعى الفرق الثلاث من خلال كشف يتم فيه تسجيل أسماء الجماهير الراغبة فى حضور المباريات الخاصة بالفرق الثلاث بدورى القسم الثانى.



يذكر أن مديرية أمن الدقهلية وافقت من قبل على حضور 400 مشجع لمباريات فريق المنصورة الذى ينافس هو الآخر بدورى القسم الثانى، والذى ستقام مبارياته باستاد بنى عبيد بداية من مباراة الأوليمبى السكندرى المقرر لها الأحد المقبل.