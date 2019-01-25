شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رقص لاعبى منتخب اليد بعد الفوز على تونس فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتنافس منتخب مصر لكرة اليد مع إسبانيا فى السادسة والنصف مساء غد، السبت، على المركز السابع فى بطولة كأس العالم بالدنمارك.

ويرصد الخليج 365 فيديو لاحتفال اللاعبين، يتضمن وصلة رقص على أغانى شعبى بعد الفوز على تونس أمس الأول الأربعاء بفارق 7 أهداف فى ختام الدور الرئيسى 30 /23 وخسارة المجر من النرويج بفارق 9 أهداف.

وفى حال فوز منتخب مصر بالمركز السابع سيضمن الدخول فى ملحق التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى حال عدم التأهل من الحصول على أمم أفريقيا.