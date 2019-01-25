شكرا لقرائتكم خبر عن النادو توقع البروتوكول الأول مع عيادات أمستردام فى السفارة الهولندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتضنت السفارة الهولندية بالقاهرة مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (نادو) ومراكز أمستردام للعلاج الطبيعى وإعادة التأهيل والطب الرياضى.

وقع الاتفاقية الدكتور أسامة غنيم الرئيس التنفيذى للمنظمة، والدكتور محمد زغلول رئيس مراكز أمستردام بمصر، بحضور السفير الهولندى بالقاهرة لورانس ويستهوف، والدكتور أحمد الشيخ نائبا عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

ويهدف البرتوكول عمل حملة مشتركة ( play clean .. win clean ) لزيادة الوعى لدى جميع الرياضيين بأضرار استخدام المنشطات التى تؤثر بالسلب على اللاعب بدنيا ونفسيا، وتطبيق معايير الخبرة الهولندية فى الرياضة المصرية، ونشر ثقافة اللعب النظيف دون اللجوء للمنشطات وتقديم البدائل العلمية والطبيعية، وسيتم تنفيذ أهداف الحملة من خلال حضور الندوات التى تنظمها المنظمة ومراكز أمستردام بدعم الرياضيين والنشء لاتباع النظم العلمية فى التأهيل البدنى والنفسى والتى ستقدمها مراكز أمستردام.

ورحب السفير الهولندى برئيس المنظمة ورئيس مراكز أمستردام ونائب الوزير وجميع الحضور، وأبدى سعادته باستضافة هذا الحدث، قائلا، "هولندا تتمتع بنشاط كبير فى مجال الرياضة، حيث لاعبين يشاركون فى العديد من الأحداث الرياضية" .

واستعرض الدكتور أسامة غنيم بعض الفيديوهات والصور التى توضح طريقة عمل وأنشطة المنظمة .

كما تحدث الدكتور محمد زغلول عن هدف مراكز أمستردام وهو دعم الرعاية الصحية فى مصر، فالجميع يعرف أن هولندا متقدمة فى الطب فهى للعام الخامس على التوالى تحتل المركز الخامس فى قطاع الطب الرياضى، ومنذ عام 1900 محافظة على أن تكون من أفضل عشر دول فى الأولمبياد.

وأضاف زغلول أن المركز سيقدم التعاون لوزارة الرياضة لدعم مشروع الألف محترف وسيتم التواصل مع اتحاد الكرة لدعم الفريق الأول ومع جميع الاتحادات قبل بدء البطولات والأولمبياد.