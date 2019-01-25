شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصرى.. صعود الأهلى والإسماعيلى وثبات الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد جدول ترتيب مسابقة الدوري العام صعوداً وهبوطاً لبعض الفرق بعد إقامة ثلاث مباريات أمس، الخميس، واستعاد الإسماعيلى ذاكرة الانتصارات بالدورى بعد فوزه على بتروجيت 1-صفر فى مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع عشر للمسابقة.

وتقدم الإسماعيلي أخيرًا من المركز قبل الأخير إلى المركز 14، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة من 16 مباراة، بينما زادت جراح بتروجت وواصل تذيله المسابقة بعدما توقف رصيده عند 15 نقطة من 19 مباراة.

وحقق الأهلي فوزًا ساحقًا على نظيره مصر للمقاصة، بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشرة بجدول ترتيب الدورى الممتاز باستاد برج العرب ، ليصعد للمركز الثالث متساوياً مع مصر المقاصة بنفس الرصيد 30 نقطة .

وبعد انتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل الإيجابى 3 / 3 فى اللقاء الذى أقيم على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع التاسع بالدوري الممتاز، ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 42 ليحافظ على صدارة الدورى بينما ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39 ليبقى فى المركز الثانى.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب البطولة برصيد 42 نقطة، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بينما وصل الأهلى إلى النقطة 30 محتلا بها المركز الثالث.