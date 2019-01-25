شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بعيد ميلاد محمد هانى الـ23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي، عبر موقع فيس بوك، بعيد ميلاد محمد هانى ظهير أيمن الفريق الأحمر، الذى يكمل اليوم عامه رقم 23. وكتب صفحة الأهلي: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا محمد هانى.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

محمد هانى و ولد محمد هاني في 25 يناير عام 1996 وتدرج داخل قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، حتى تم تصعيده للفريق الأول في سن الـ18 عام، حيث ثبت أقدامه في التشكيل الأساسي للفريق خلال موسم 2016 .

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