جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك وبيراميدز.. وقائمة الهدافين (فيديو)

كتب: ضياء السقا

واصل نادي الزمالك تربعه على قمة الدوري المصري الممتاز، بعد تعادله مع بيراميدز، مساء الخميس، بثلاثة أهداف لكل منهما، في الجولة التاسعة المؤجلة بينهما.

وسجل للزمالك، فرجاني ساسي "هدفين" ومحمود علاء "هدف"، فيما أحرز لبيراميدز كينو وتراوري وعمر خربين.

شاهد أهداف المباراة

وعلى الجانب الأخر، فاز الأهلي على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ11.

وسجل ثلاثية الأهلي، حسين الشحات، وأجاي، ورمضان صبحي.

شاهد أهداف المباراة

وبذلك عزز الزمالك تصدره للدوري بـ42 نقطة من 17 مباراة، يليه بيراميدز بـ39 نقطة من 20 لقاء، والأهلي ثالثا بـ30 نقطة من 15 مواجهة، متفوقا على المقاصة الرابع بفارق الأهداف.

ترتيب الدوري كاملا

قائمة الهدافين

انفرد محمود علاء، مدافع الزمالك بصدارة قائمة هدافي الدوري بـ10 أهداف، يليه حسام باولو، بيكيلى، كهربا، أحمد علي، بـ 9 لكل منهم.