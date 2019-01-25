شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في إعارة نجم الأهلي المصري للسعودية.. ما هي؟ والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة " الرياضية السعودية عن تفاصيل عقد انتقال مؤمن زكريا لاعب وسط النادى الأهلي لصفوف أحد السعودى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى.

وذكرت الصحيفة أن صفقة التعاقد مع مؤمن زكريا كلفت خزينة نادى أحد 750 ألف ريال سعودى، يحصل عليها النادى الأهلى، فضلاً عن مقدم عقد ورواتب وسكن وسيارة للاعب حتى نهاية مدة الإعارة.

وأضافت الصحيفة أن نادى أحد السعودى توصل لاتفاق مع الأهلى ومؤمن زكريا على إمكانية تجديد الإعارة موسمًا آخر فى حال بقاء أحد فى الدرجة الممتازة.

ويحتل أحد الذى يضم أيضاً أحمد جمعة مهاجم المصرى البورسعيدى المركز الـ16 والأخير فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 6 نقاط.