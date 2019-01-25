انت الان تتابع المصري يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٥ يناير ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي المصري البورسعيدي أمام المقاولون العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، علمًا بأن آخر ظهور للفريق البورسعيدي في الدوري شهد تعادله بثلاثة أهداف لمثلها أمام بيراميدز، في المقابل شهد آخر ظهور لذئاب الجبل التعادل أمام النجوم بهدفين لكل منهما، ويحتل المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال المركز السادس عشر، برصيد 19 نقطة (جمعها من 17 مباراة فاز 3 وتعادل 10 وخسر 4، وسجل الفريق 19 هدفًا فيما استقبلت شباكه 23 هدفًا).

في المقابل يدخل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المباراة وهو في المركز السادس، برصيد 27 نقطة (جمعها من 19 مباراة فاز 8 وتعادل 3 وخسر 8، وسجل الفريق 27 هدفًا فيما استقبلت شباكه 22 هدفًا). ويسعى إيهاب جلال لتحقيق الفوز الغائب عن الفريق منذ 6 مواجهات، حيث كان آخر فوز للفريق البورسعيدي