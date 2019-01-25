ميدو يطالب المستثمرين بتكرار تجربة بيراميدز

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تحرير:أحمد سعيد ٢٥ يناير ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
أبدى أحمد حسام ميدو، المدير الفني للوحدة السعودي، سعادته بالأداء والمستوى الفني في مباراة الزمالك وبيراميدز، أمس الخميس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وطالب ميدو بضرورة تشجيع الاستثمار الرياضي في مصر، لتكرار تجربة بيراميدز بعد شرائه من جانب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :" تخيلوا لو 4 أو 5 مستثمرين أجانب و3 أو 4 مستثمرين مصريين واشتروا أندية مصرية وبقا فيه 5 أندية كمان زي بيراميدز!".
وأضاف أحمد حسام ميدو: "ماذا لو أصبح هناك 30 مباراة في الموسم زي ماتش امبارح والجمهور ملى المدرجات تاني وبقا عندنا نظام وكل واحد عارف اللي ليه واللي عليه، حلم باحلم بيه من زمان لأن دورينا عريق يستحق الحلم". وحسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها، مواجهة نادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس،
وأضاف أحمد حسام ميدو: "ماذا لو أصبح هناك 30 مباراة في الموسم زي ماتش امبارح والجمهور ملى المدرجات تاني وبقا عندنا نظام وكل واحد عارف اللي ليه واللي عليه، حلم باحلم بيه من زمان لأن دورينا عريق يستحق الحلم".
وحسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها، مواجهة نادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، ونظيره بيراميدز، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لبطولة مسابقة الدوري الممتاز.
وارتفع الفارس الأبيض رصيده إلى 42 نقطة ويظل في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، وحافظ بيراميدز على المركز الثاني 39 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.
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