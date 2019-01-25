انت الان تتابع نور الشربيني وعلي فرج يتوجان ببطولة مورجان للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ٢٥ يناير ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص

نجحت المصرية نور الشربيني، في الحفاظ على لقب بطولة مورجان الدولية للإسكواش للسيدات، والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتصارها على مواطنتها رنيم الوليلي، بـ3 أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط لصالح نور الشربيني، بواقع 11-9 و11-8 و11-8، في مباراة استمرت لمدة 38 دقيقة، كما نجح المصري علي فرج، في التتويج بلقب البطولة للرجال، بعد انتصاره على مواطنه محمد الشوربجي، بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجة الأشواط لصالح علي فرج، بواقع 10-12 و6-11 و11-6 و11-3 و11-8، في مباراة استمرت لمدة 84 دقيقة.

وكان علي فرج قد صعد للمباراة النهائية، بعدما فاز على مواطنه طارق مؤمن، في حين تأهل محمد الشوربجي بعدما تغلب على مواطنه كريم عبد الجواد في المربع الذهبي. وكانت نور الشربيني قد صعدت للدور قبل النهائي، بعدما تغلبت على مواطنتها سلمى هاني، بنتيجة 3-0، فيما تأهلت نور الطيب عقب فوزها على الإنجليزية، أليسون