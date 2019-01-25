انت الان تتابع مران الأهلي.. انتظام «جيرالدو» ومحاضرة لاسارتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ يناير ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

شهد المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة، والذي أقيم بملعب مختار التتش، بفرع النادي بالجزيرة، استعدادًا لخوض مباراة وادي دجلة، عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر محاضرة قصيرة للاعبين قبل انطلاق المران، وأكد لاسارتي خلال المحاضرة غلق صفحة الفوز على المقاصة وضرورة التركيز في تقديم العروض القوية خلال الفترة المقبلة، كما اكتفت مجموعة اللاعبين الذي خاضوا مواجهة مصر المقاصة بتدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي، وكانت التدريبات بدنية متنوعة للتخلص من الإجهاد والاستعداد بقوة للمباريات المُقبلة.

كما انتظم الثنائي هشام محمد والأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعبا النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، حيث عاد هشام محمد في التدريبات الجماعية بعد أن غاب عنها خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة، وخاض اللاعب تدريبات علاجية خلال الفترة الماضية واجتاز برنامج التأهيل قبل أن ينضم للتدريبات الجماعية