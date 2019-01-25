الشرطة العراقي ينفي فسخ تعاقده مع معروف يوسف

نفت إدارة نادي الشرطة، فسخ تعاقدها مع المحترف النيجيري معروف يوسف، مؤكدة استمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال هاشم رضا مدير الفريق: "معروف يوسف مستمر مع الفريق وسيصل إلى العاصمة بغداد يوم الأحد المقبل بعد أن منحه الجهاز الفني إجازة لتوقف الدوري العراقي".

وأضاف في تصريحاته: "لا صحة للشائعات التي ترددت حول فسخ التعاقد بين اللاعب والنادي".

وأكمل: "يوسف يرتبط بعقد مع الشرطة حتى نهاية الموسم الحالي، واللاعب ملتزم بالعقد، وسيلتحق بالفريق ويجري مرانه الطبيعي يوم الإثنين المقبل".

وأشار إلى أن إدارة النادي متمسكة باللاعب النيجيري، خاصة أنها تراهن على خطف لقب الدوري في الموسم الحالي.

يشار إلى أن نادي الشرطة يتصدر ترتيب الدوري العراقي برصيد 30 نقطة.