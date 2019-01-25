جودين يغدر بأتلتيكو مدريد سرًا

نجح إنتر ميلان في التفوق على منافسيه وإقناع الأوروجواياني دييجو جودين، مدافع أتلتيكو مدريد، بارتداء قميص النيراتزوري خلال الموسم القادم.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إنتر ميلان أنهى اتفاقه مع جودين على الانتقال للنادي في الانتقالات الصيفية القادمة، بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو في يونيو المقبل.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية سريًا في إنتر ميلان خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان يحاول مسؤولو أتلتيكو خلال الفترة الماضية إقناع جودين بتجديد عقده الحالي.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن جودين صاحب الـ 32 عامًا، سيوقّع على عقد لمدة عامين، مع إنتر ميلان، مقابل راتب يصل إلى 5.5 مليون يورو سنويًا.

جدير بالذكر أن إنتر ميلان كان ينافس الثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد، وآرسنال على التعاقد مع جودين.