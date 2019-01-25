شكرا لقرائتكم تفاصيل جديدة في واقعة تبرع مدرب شباب جبة السعودي بكليته للاعب بفريقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة "سبق" السعودية عن تفاصيل جديدة حول الموقف الانساني الذي قام به فهد الغربي مدرب شباب نادي جبة، بالتبرع بإحدى كليتيه لنجم الفريق يوسف الأسلمي.

وقالت الصحيفة أن زملاء يوسف الأسلمي قاموا بإبلاغ فهد الغربي بإنقطاع اللاعب عن المشاركة في التدريبات بسبب المرض فزاره بمنزله، للاطمئنان على صحته، وبعد معرفته بإصابة اللاعب بالفشل الكلوي؛ قرر التبرع له بإحدى كليتيه.

وأضافت الصحيفة أن فهد الغربي مدرب شباب نادي جبة غادر إلى العاصمة السعودية "الرياض"، وأجرى الفحوصات الطبية دون أن يعلم أحد بذلك، حتى اللاعب نفسه، وبتطابق النتائج، قرر إجراء العملية، ولم يعرِف اللاعب بهوية المتبرع له، سوى أمس الخميس، موعد إجراء العملية، وما زال الاثنان بالمستشفى.

وتحدثت الصحيفة أن فهد الغربي أصرّ على قيد اللاعب يوسف الأسلمي في صفوف فريقه رغم ظروف مرضه.

وأشاد عبد العزيز بن تركى الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بالموقف الإنسانى لمدرب فريق شباب جبة.

وكتب عبد العزيز بن تركى الفيصل عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، "ما قام به مدرب فريق شباب جبة الكابتن فهد الغربى بتبرعه بكليته لأحد لاعبى فريقه موقف إنسانى ونبيل، أسأل الله أن يجعل ذلك فى ميزان حسناته، وشكرا أخى فهد لهذا الموقف الإنسانى الذى لا يستغرب منك".