مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 / 1 / 2018 والقنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل تقام اليوم الجمعة 25 - 1 - 2019 العديد من المباريات المهمة فى مختلف الملاعب العالمية، أبرزها مباريات ربع نهائى كأس الأمم الأسيوية بالإمارات وصدام أرسنال ضد مانشستر يونايتد فى دور الـ 4 بكأس الإتحاد الإنجليزى. مواعيد مباريات كأس آسيا 2019 كوريا الجنوبية Vs قطر - الساعة الثالثة عصراً على قناة beIN Sports MAX 1 HD كوريا الجنوبية الإمارات Vs إستراليا - الساعة السادسة مساءاً - على قناة beIN Sports MAX 1 HD مواعيد مباريات الدورى الألمانى هيرتا برلين Vs شالكة – التاسعة والنصف مساءاً على قناة beIN SPORTS HD 5 مواعيد كأس الاتحاد الإنجليزى أرسنال Vs مانشستر يونايتد – العاشرة إلا خمس دقائق مساءاً على قناة beIN SPORTS HD 2 مانشستر يونايتد مواعيد مباريات الدورى المصرى المصرى Vs المقاولون العرب – الخامسة مساءاً على قناة On Sport 2

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