شكرا لقرائتكم هازارد يرد علي انتقادات ساري: لا يهمني ما قاله المدرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي البلجيكي إيدين هازارد لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي عدم الاهتمام بالتصريحات التي أطلقها مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني في الفترة الأخيرة التي شهدت انتقادات حادة لثالث العالم.

كشف هازارد لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "لكي أكون صادقاً، هذا الحديث لا يهمني، أنا فقط ألعب كرة القدم، ولا أهتم بما يقوله المدرب، أنا دوماً أركز على الفريق، وأريد أن أقدم أفضل كرة قدم لدي".

كان ساري قد وصف هازارد بأنه يفتقر إلى شخصية القائد على أرض الملعب بعد خسارة البلوز مؤخراً من أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز بالجولة الـ23.

وأعرب ساري عقب لقاء توتنهام مساء الخميس في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين عن إعجابه بأداء هازارد بقوله: "استمتعت بأداء هازارد أمام توتنهام".