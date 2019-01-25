شكرا لقرائتكم مدرب جورهاميا: الزمالك أقوي فرق المجموعة والأقرب لبلوغ ربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حسن أوكتاي المدير الفني لنادي جورماهيا الكيني أن الزمالك هو المرشح الأوفر حظاً للصعود إلى الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية موضحاً أن قرعة دور المجموعات أوقعت فريقه فى مجموعة متوازنة.

وقال القبرصي حسن أوكتاي في تصريحات لصحيفة "كابيتال سبورت" الكينية، "الزمالك هو الفريق الاقوى بالمجموعة وهو قادر على الذهاب بعيداً في البطولة، القرعة أوقعتنا في مجموعة متوازنة وسنسعى جاهدين لتحقيق أفضل النتائج".

أضاف المدير الفنى لنادى جورماهيا، "لا أعلم الكثير عن نصر حسين داي الجزائري وبترو اتلتيكو الانجولي، سأقوم بالبحث عن معلومات عن الفريقين الجزائري والأنجولي، وسنكون مستعدين لهما".

ويبدأ الزمالك مشواره فى دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية بمواجهة جورماهيا فى كينيا يوم 3 فبراير المقبل ثم يستضيف نصر حسين داى الجزائرى يوم 13 فبراير ويستضيف الزمالك بعد ذلك بترو أتلتيكو 24 فبراير المقبل، قبل مواجهته فى أنجولا 3 مارس المقبل.

ويستضيف الزمالك بعد ذلك جورماهيا الكينى يوم 10 مارس، قبل أن يختتم مبارياته أمام نصر حسين داى فى الجزائر يوم 17 مارس.