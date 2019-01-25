شكرا لقرائتكم أخبار الأهلي الجمعة.. محاضرة فنية من لاسارتي.. تدريبات استشفائية للأساسيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ صباح اليوم الجمعة فريق الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره فريق وادي دجلة المقرر أن تقام يوم الاثنين المقبل في إطار مباريات بطولة الدوري.

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، دون راحة بعد خوض مباراة مصر المقاصة أمس.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على المقاصة بثلاثة أهداف دون مقابل، ليواصل تقدمه في جدول مسابقة الدوري.

«لاسارتي» يعقد محاضرة قصيرة للاعبي الفريق قبل المران

حرص مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي على عقد محاضرة قصيرة للاعبي الفريق في ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الجمعة.

وأكد لاسارتي خلال المحاضرة على غلق صفحة الفوز على مصر المقاصة وضرورة التركيز؛ للاستمرار في تقديم العروض القوية خلال الفترة المقبلة.

وبدأ الفريق صباح اليوم استعداده لمواجهة نظيره فريق وادي دجلة المقرر أن تقام يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري.

تدريبات استشفائية للمشاركين في مباراة المقاصة

شهد مران الأهلي صباح اليوم الجمعة شهدت تدريبات استشفائية لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة أمس الخميس.

واكتفت هذه المجموعة اللاعبين بتدريبات بدنية متنوعة؛ للتخلص من الإجهاد والاستعداد بقوة للمباريات القادمة.

وكان الفريق قد واصل تدريباته صباح اليوم الجمعة بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة نظيره فريق وادي دجلة المقرر أن تقام يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري.