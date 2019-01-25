مالك بيرميدز يقيل حسام حسن وثلاثة اسماء مطروحة لخلافته

اسماء السيد - أعلن مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ إقالة المدير الفني حسام حسن والجهاز المساعد له بعد التعادل مع الزمالك 3-3 الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة في الدوري المصري لكرة القدم.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "اجتماع مهم مع حسام البدري وأحمد حسن وسيف الوزيري ومجموعة من اللاعبين، من أجل التجهيز للمرحلة المقبلة واختيار الجهاز الفني الجديد".

وتولى حسام حسن قيادة بيراميدز خلفاً للأرجنتيني ريكاردو لافولبي الذي أشرف بدوره على الفريق لفترة وجيزة خلفا للبرازيلي ألبرتو فالنتيم.

وأعلن آل الشيخ أسماء ثلاثة مدربين أجانب مرشحين لتولي المهمة خلفا لحسام حسن، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد بشكل رسمي مساء اليوم الجمعة.

وقال آل الشيخ "اليوم الجمعة، لإعلان عن المدرب مساء اليوم بعد انتهاء الاجتماع، مدرب كبير ودولي، درب أندية ومنتخبات، ولدينا 3 خيارات جاهزة، وعند الاستقرار على الخيار المناسب سنتعاقد معه حالا".

و نشر مالك "بيراميدز" تدوينة أخرى تضمنت ثلاث صور لمديرين فنيين أجانب، احتوت كل واحدة على ملخص لمسيرة كل مدرب، وهم البرازيلي فاندرلي لوكسمبورغو، والصربي إيفان يوفانوفيتش، والإسباني مانويل خيمنيز.