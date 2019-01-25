غولدن ستايت ووريرز في أعلى مستوى ووستبروك يواصل هوايته

اسماء السيد - أكد غولدن ستايت ووريرز، بطل الموسمين السابقين، مرة جديدة أنه في أعلى مستوى عندما حقق الخميس فوزه التاسع تواليا على حساب مضيفه واشنطن ويزاردز 126-118، فيما واصل نجم اوكلاهوما سيتي ثاندر راسل وستبروك هوايته من ناحية الـ "تريبل دابل".

وسيطر ووريرز متصدر المنطقة الغربية على المباراة منذ البداية في طريقه الى فوزه الـ 34 (مقابل 14 خسارة)، إذ أنهى الربع الأول متقدما بفارق تسع نقاط (37-28)، قضم منها واشنطن نقطة في الربع الثاني (31-30)، لكن الضيف رفعه الى 12 نقطة بعدما أنهى الثالث 37-33.

وترك المدرب ستيف كير نجميه ستيفن كوري (38 نقطة) وكيفن دورانت (21) على مقاعد الاحتياط لفترة طويلة في الربع الأخير، فاستغل واشنطن الوضع وقلص الفارق 106-108 قبل ان يدفع بكوري من جديد في اللحظات الحاسمة، ليستقر الفارق أخيرا على 8 نقاط بعد نجاح واشنطن في إنهائه 26-22.

-ووريرز يلتقي أوباما-

وأضاف لاعب الارتكاز ديماركوس كازنس، في ثالث مباراة له بعد عودته من إصابة أبعدته عاما عن الملاعب (قطع في وتر أخيل)، 17 نقطة، ودعم درايموند غرين فريقه بـ15 متابعة، كما نجح كيفون لوني في 10 و5 متابعات.

وحقق ووريرز الفوز التاسع منذ بداية العام الحالي بعد هزيمة صعبة بفارق نقطة واحدة ووقتين إضافيين أمام هيوستن روكتس 114-115، والثامن على التوالي خارج قواعده، لتكون أطول سلسلة خارج الديار لأي فريق هذا الموسم.

وقال كوري الذي سجل أكثر من 30 نقطة في أربع من المباريات الـ 6 الأخيرة، "ان نفوز خارج أرضنا، هذا أمر مهم عندما نخلق دينامية ما. هذا ضروري من أجل الفوز باللقب".

في المقابل، برز في ويزاردز الذي سيفتقد خدمات جون وول، ثاني أفضل مسجل (معدل وسطي 20,7 نقطة) وأفضل ممرر (8,7 تمريرات حاسمة) حتى نهاية الموسم، تريفور أريزا (27 نقطة) وبرادلي بيل (22 مع 10 متابعات) وتوماس ساتورانسكي (20 نقطة مع ى10 تمريرات حاسمة).

ويترافق وجود بطل الدوري في العاصمة واشنطن في الأحوال العادية مع زيارة الى البيت الأبيض، لكن بما أن ووريرز رفض لقاء الرئيس دونالد ترامب في 2018، فهو لم يتلق دعوة لذلك، وهذا الأمر لم يشكل مفاجأة لحامل اللقب ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة بقيادة المدرب والنجم السابق ستيف كير.

وعوضا عن ذلك، قام عدد من اللاعبين، بينهم وكوري ودورانت وغرين، بلقاء الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما.

-119 تريبل دابل-

ولم يكن راسل وستبروك بحاجة لأكثر من 20 دقيقة لتحقيق "تريبل دابل" جديدة (10 أو أكثر في ثلاث من الفئات الاحصائية الأساسية الخمس)، ويقود بالتالي فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر الى الفوز على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 122-116، معززا موقعه في المركز الثالث لترتيب المنطقة الغربية (30 فوزا مقابل 18 خسارة).

وجاءت التمريرة الحاسمة العاشرة في بداية الربع الثالث لتعلن الـ"تريبل دابل" الـ 119 في مسيرة وستبروك الذي خاض المباراة بقلب مكسور بعد عدم ورود اسمه ضمن قائمة اللاعبين الأساسيين لمباراة كل النجوم المقررة في 17 شباط/فبراير في تشارلوت بكارولاينا الشمالية.

وسجل وستبروك 23 نقطة و17 متابعة و16 تمريرة حاسمة، وأضاف بول جورج (23 نقطة مع 11 متابعة و7 تمريرات) وستيفن أدامز 20 نقطة مع 13 متابعة للفائز، فيما كان جرو هوليداي (22 نقطة و9 متابعات و13 تمريرة) وداريوش ميلر (21 نقطة و7 متابعات) وجليل أوكافور (18 نقطة و8 متابعات) الأفضل في صفوف بيليكانز الذي غاب عنه لاعبان أساسيان هما أنطوني ديفيس والسلوفيني نيكولا ميروتيتش.

ولم تجنب عودة راجون روندو (15 نقطة و13 تمريرة حاسمة) الغائب منذ شهر وتحديدا منذ 25 كانون الأول/ديسمبر، فريقه لوس انجليس ليكرز الخسارة، وسقط على أرضه أمام مينيسوتا تمبروولفز 105-120.

ومني ليكرز بهزيمته العاشرة في 15 مباراة لعبها في غياب نجمه الجديد ليبرون جيمس الذي أصيب بالعضلات الضامة يوم عيد الميلاد ايضا.

ورغم الغياب عن الملاعب، نال "الملك" جيمس أكبر نسبة تصويت ليكون مع جناح مليووكي باكس، متصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام (34 فوزا و12 خسارة)، اليوناني يانيس انتيتوكونمبو قائدين لفريقي مباراة كل النجوم.

وعزز بورتلاند ترايل بلايزرز موقعه في المركز الرابع للمنطقة الغربية بتحقيق الفوز 30 (مقابل 20 خسارة) على حساب مضيفه فينيكس صنز الأخير (11 مقابل 39) بفارق 14 نقطة 120-106.