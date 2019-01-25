شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال لاسارتي للاعبي الاهلي عقب ثلاثية المقاصة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة قصيرة للاعبي الفريق في ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الجمعة، وأكد لاسارتي خلال المحاضرة التى استمرت 20 دقيقة على غلق صفحة الفوز على مصر المقاصة وضرورة التركيز؛ للاستمرار في تقديم العروض القوية خلال الفترة المقبلة.

وبدأ الفريق صباح اليوم استعداده لمواجهة نظيره فريق وادي دجلة المقرر أن تقام يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري حيث رفض المدرب الأورجياوني منح اللاعبين راحة عقب الفوز على المقاصة بثلاثية نظيفة أمس بالدوري.

وشهد مران اليوم تدريبات استشفائية لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة المقاصة ، واكتفت هذه المجموعة اللاعبين بتدريبات بدنية متنوعة؛ للتخلص من الإجهاد والاستعداد بقوة للمباريات القادمة.