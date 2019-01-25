شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز .. تعرف على المرشحين الثلاثة لخلافة حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو نادى بيراميدز أسماء 3 مرشحين لخلافة حسام حسن المدير وجهازه المعاون الذى تمت إقالتهم علي خلفية تراجع النتائج وآخرها التعادل مع الزمالك 3/3. ونشر تركى آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، 3 سير ذاتية لمدربين مرشحين لخلافة حسام حسن وهم: البرازيلى فاندرلي لوكسمبورجو البرازيلى فاندرلي لوكسمبورجو وهو لاعب برازيلى سابق عمره 66 عاماً يمتلك خبرة تدريبية تتجاوز الـ35 عاماً سبق له تدريب أندية برازيلية وآسيوية، بالإضافة إلى تدريب المنتخب الأول، وحقق 5 ألقاب دورى برازيلي و 8 ألقاب بطولة الباوليستا البرازيلية و كأس البرازيل مرة واحدة و كوبا أميركا عام 1999 ، كما قام بتدريب أندية فلامنغو ونادي سانتوس ونادي كورنثيانز ونادي ريال مدريد، كما درب منتخب البرازيل لكرة القدم من بعد كأس العالم 1998 وحتى أولمبياد 2000. إيفان يوفانوقيتش إيفان يوفانوقيتش ثانى المدربين هو يوفانوفيتش لاعب صربي ومدرب حالى عمره 56 عاماً قام بتدريب نادي أبويل القبرصي و حصل معهم على 9 ألقاب منهم 4 دورى وبطولتين كأس قبرص و السوبر القبرصي 4 مرات كما قام بتدريب نادي النصر الإماراتي مرتين. مانويل خيمينيز وهو لاعب إسبانى دولى سابق ومدرب حالى عمره 54 عاماً درب إشبيلية ولاس بالماس الإسبانى ونادى إيك اليونانى وحصل معهم على بطولة الدورى بعد غياب 24 عاماً ونادى الريان القطرى.

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز .. تعرف على المرشحين الثلاثة لخلافة حسام حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.