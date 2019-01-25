شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يبدأ مرحلة جديدة من العلاج فى الأهلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي اليوم الجمعة تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي الذي يخضع له من الإصابة، حيث بدأ اللاعب تدريبات الجري حول الملعب بعد أداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم».

وكان أزارو قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الضامة، ويؤدي اللاعب برنامج تأهيل لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد ذلك ويحتاج أزارو أربعة أسابيع تقريباً للعودة للملاعب.

وبدأ الاهلي صباح اليوم، الجمعة، دون راحة، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة التي تقام يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار مواجهات الأسبوع العشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز حيث رفض الجهاز الفني للفريق بقيادة لاسارتي منح الفريق راحة عقب الفوز على مصر للمقاصة، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الحادية عشرة في الدوري.