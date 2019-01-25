شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو وهشام محمد ينتظمان في مران الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شارك الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي في مران الفريق الذى أٌقيم صباح اليوم ،الجمعة، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة حيث شارك اللاعب في تقسيمة الكرة التي أجراها الجهاز الفني بعد أن تخلص من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بالعضلة الخلفية.

ويستعد الفريق لخوض مباراته أمام فريق وادي دجلة يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري.

انضم جيرالدو للأهلي في يناير الجاري قادماً نن أول أغسطس الأنجولي مقابل 600 ألف دولار ويُشارك اللاعب مع الاهلي محلياً فقط حيث لم يتم قيده أفريقياً لأنه سبق وشارك مع ناديه السابق أول أغسطس في النسخة الحالية من بطولة أفريقيا.

وتعرض جيرالدو لغصابة في أول ظهور له مع الاهلي خلال مباراة سموحة في العضلة الخلفية لكن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكترو خالد محمود أكد أن اللاعب الإنجولي جاهز للمشاركة في مباريات الفريق ويبقي القرار في "يد" لاسارتي المدير الفني للفريق.

كما إنتظم هشام محمد، لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية للفريق حيث عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد غيابه عنها خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وخاض هشام محمد تدريبات علاجية خلال الفترة الماضية، واجتاز برنامج التأهيل قبل الانضمام للتدريبات الجماعية مع الفريق بشكل طبيعي.