زيزو يكشف لمصراوي سبب عودته لمصر وتفضيله للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد أحمد سيد زيزو لاعب موريرينسي البرتغالي أن بطاقته الدولية ستصل إلى نادي الزمالك خلال ساعات، ليصبح لاعب رسميا بصفوفه ابتداءا من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان مصدر أكد لمصراوي أن الزمالك اتفق مع اللاعب على ضمه لمدة 3 سنوات ونصف.

وأشار زيزو في تصريحات لمراسل الخليج 365 إلى أن عودته من رحلة الاحتراف إلى نادي الزمالك، كانت بسبب أزمة في "الفيزا" الخاصة بعودته إلى البرتغال.

ووواصل "النادي البرتغالي لم يستطيع إنهاء الإجراءات لعودته خلال الفترة الماضية".

وشدد زيزو على رغبته في اللعب بشكل أساسي للحاق ببطولة أمم إفريقيا في نسختها المقبلة والتي ستقام في مصر، لذلك قرر العودة إلى مصر.

وأضاف أن انتقاله للزمالك خطوة كبيرة في مشواره الكروي خاصة، وأنه نادي عظيم وسيساعده على الاحتراف مجددا في أكبر أندية أوروبا.

وأنهى تصريحاته قائلا:"الزمالك خطوة كبيرة وسأبذل كل جهدي لإسعاد الجماهير خلال الفترة المقبلة".

الجدير بالذكر أن زيزو "23 عاما" يلعب في مركز الجناج، وكان من ناشئين وادي دجلة وخاض تجربة احترافية قصيرة في أوروبا.