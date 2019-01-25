تقرير.. ماذا قدم حسام حسن في 87 يومًا مع بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رحل المدير الفني حسام حسن عن تدريب بيراميدز بعد ساعات قليلة من تعثره أمام الزمالك في المباراة الدرامية التي انتهت بالتعادل (3-3) مساء الخميس، والمؤجلة من الأسبوع التاسع للدوري المصري الممتاز.

وكان العميد رحل عن المصري البورسعيدي في نهاية شهر أكتوبر الماضي بطريقة أغضبت مسؤولي النادي البورسعيدي، قبل أن يعلن بيراميدز تعيينه مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمدرب الأرجنتيني ريكاردو لافولبي.

واستهل حسام حسن مهمته مع بيراميدز في مباراة الاتحاد السكندري يوم 2 نوفمبر 2018، والتي نجح خلالها في تحقيق فوز كبير على زعيم الثغر بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الأسبوع الـ12 للدوري الممتاز.

ويعتبر العميد أكثر مدرب قاد بيراميدز هذا الموسم بواقع 11 مباراة، عكس الأرجنتيني ريكاردو لافولبي الذي خاض 6 مباريات، والبرازيلي ألبرتو فالنتيم المدرب الأول لبيراميدز الذي رحل بعد 3 مباريات فقط.

وحقق حسام حسن 6 انتصارات و5 تعادلات دون أن يتلقى أي هزيمة، ليحصد 23 نقطة من أصل 33 ممكنة، وسجل فريقه 24 هدفًا بالمسابقة، بينما استقبلت شباك أحمد الشناوي والمهدي سليمان 12 هدفًا.

وعانى بيراميدز من أزمة دفاعية مؤخرًا، حيث لم يحافظ على نظافة شباكه إلا في ثلاث مباريات فقط أمام كل من الاتحاد السكندري ومصر المقاصة والنجوم، ولم يخرج بأي "كلين شيت" في آخر سبع مباريات.

واقتنص حسن أربع نقاط من الأهلي والزمالك، بعدما فاز على حامل اللقب (2-1) يوم 4 يناير الماضي، قبل أن يتعادل في نفس الشهر مع الأبيض المتصدر، الذي كتب نهاية مسيرة استمرت 87 يومًا للتوأم.

واعتمد العميد على 27 لاعبًا، ويعتبر الثنائي نبيل دونجا وأحمد أيمن منصور الأكثر مشاركة تحت قيادته حيث لعبا في جميع المباريات، ويليهما علي جبر والبرازيلي كينو بعشر مباريات، ورجب بكار (9 مباريات).

وأبرم بيراميدز سبع صفقات لتدعيم الفريق بالخط الأمامي في عهد حسام حسن خلال الميركاتو الشتوي، وهم: كريستيان بينافينتي، عمر خريبين، عبدالله السعيد، عمرو مرعي، جون سيفونتي، إيريك تراوري، وحامد حمدان.