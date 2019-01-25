الصفقة الثانية.. زيزو على أعتاب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب موريرينسي البرتغالي أن اللاعب اقترب من الانتقال لصفوف الزمالك لمدة 3 سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار المصدر في تصريحات لمراسل الخليج 365، إلى أن اللاعب عقد جلسة مع وكيله محمد الحبشي، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك، للاتفاق على كافة التفاصيل.

وأتم المصدر "الزمالك أنهى كافة الإجراءات مع نادي موريرينسي البرتغالي وسيحصل على البطاقة الدولية خلال ساعات، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب وصول البطاقة الدولية".

تجدر الإشارة إلى أن زيزو "23 عاما" يلعب في مركز الجناج، وكان من ناشئين وادي دجلة وخاض تجربة احترافية قصيرة في أوروبا.

جدير بالذكر أن الزمالك أعلن صفقة وحيدة حتى الآن خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد التعاقد مع المغربي خالد بو طيب من مالاتياسبور التركي مقابل 30 مليون جنيه.