ما مصير أموال كارديف بعد اختفاء طائرة سالا؟

حرصت إدارة نادي كارديف سيتي على ألا تناقش خسارتها المالية الناجمة عن اختفاء المهاجم الأرجنتيني “إيميليانو سالا” منذ يوم الاثنين الماضي فوق بحر المانش، حفاظًا على مشاعر جماهير نانت وعائلة اللاعب.

ولم يتحدث أي مسؤول من النادي الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن مصير الـ 15 مليون جنيه إسترليني التي دُفعت لشراء سالا من نادي نانت خلال الميركاتو الشتوي الحالي، حتى جاء التأكيد صباح اليوم الجمعة، بأن المبلغ حُول بالفعل إلى الرصيد البنكي للنادي الفرنسي، حسب ملفات الفيفا.

ولا يمكن لنادي كارديف استرجاع المبلغ، لأن سالا أصبح حسب قواعد بيانات الفيفا لاعبًا للفريق الويلزي قبل حوالي 24 ساعة من اختفاء الطائرة التي أقلته من غرب فرنسا إلى جنوب ويلز.

رومينا تتوسل

في خضم حالة الألم الممزوجة بالأمل بين جماهير كرة القدم حول العالم، رفعت السلطات الفرنسية والبريطانية الراية البيضاء، وقررت ليلة أمس الخميس، إيقاف عمليات البحث عن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، سواء في جزر القنال البريطانية أو في بحر المانش.

وقال بيان الشرطة “قمنا بالبحث لمدة ثلاثة أيام عن المهاجم الأرجنتيني والطيار ديفيد إبوتسون، وفرص بقائهما على قيد الحياة بعيدة للغاية”.

وناشدت شقيقة سالا (رومينا) رجال الإنقاذ بمواصلة البحث لثقتها التامة في نجاته، إلا أن شرطة جيرنزي أكدوا لها بأنهم لن يعودوا للبحث عن الطائرة.

وقالت رومينا “نحن نفهم هذا الجهد، لكن من فضلكم لا تتوقفوا عن البحث، نحن نثق بأنهم لا زالوا على قيد الحياة”.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقد أكد الفيفا لإدارة نادي كارديف أنهم قاموا باعتماد الصفقة قبل ساعات قليلة جدًا من اختفاء طائرة فوق المانش عند الساعة 20:30 بتوقيت جرينيتش، يوم الاثنين الموافق 21 يناير 2019.

وتم إعلان انضمام انتقال سالا إلى كارديف يوم السبت، وأرسلت البطاقة الدولية له إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في وقت لاحق يوم الاثنين.

وحمل نادي كارديف مستندات الصفقة على البرنامج الدولي الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في عام 2010.

وتتضمن المستندات 23 صفحة من المعلومات الأساسية التي يتم التحقق منها، بما في ذلك سعر الصفقة وطريقة تسديد المبلغ وعمولة الوكلاء المعنيين بالصفقة.

متى تم تحويل المبلغ إلى نانت؟

ادعت صحيفة ذا صن البريطانية أن التحويل تم خلال فترة ما بعد الظهيرة يوم الاثنين 21 يناير 2019، أي في الساعات الأخيرة قبل مغادرة سالا لمدينة نانت متوجهًا إلى تدريبات كارديف جنوب ويلز.

وفي تمام الساعة 20:23 أرسلت طائرة سالا (من طراز Piper PA–46 Malibu ذات المحرك الواحد) إشارة إلى أحد الرادارات بأنها تواجه بعض الصعوبات، وبعدها بـ 7 دقائق اختفت الطائرة من على الرادار.

وبظهور تلك المعلومات الجديدة، يتضاعف الجدل حول هذه القضية، فلماذا تم التحويل قبل ساعات من سفر سالا إلى كارديف؟ ولماذا قال اللاعب في رسالة عبر الواتساب “سيرسلون أحدهم للبحث عني ولكنه لن يجدني”.

كما قالت صديقة سالا “عليكم التحقيق مع مافيا كرة القدم”، في أول تعليق لها بعد أكثر من 24 ساعة على اختفاء الطائرة.

حداد

أدى اختفاء سالا إلى دخول نادي كارديف في حالة حداد، ويرى المدير التنفيذي للنادي “كين شاو” بأنه من الصعب التركيز على كرة القدم.

وقال تشو لإذاعة توك سبورت البريطانية “لقد تحدثنا إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحدثت مع المدير العام ريتشارد ماسترز والمسؤولين التنفيذيين في الدوري الإنجليزي. أخبرتهم بأننا نعمل على اتمام هذه الصفقة منذ أشهر، وفي الأيام الثمانية الماضية وصلنا إلى خط النهاية، ثم…لا نعرف كيف نتعامل مع هذا السيناريو”.

ويقول قائد عمليات البحث (ديفيد باركر) “استعرضنا جميع المعلومات المتاحة لنا، ومن بينها حالة الطائرة ومعدات الطواريء التي كانت على متنها، ولهذا اتخذنا القرار الصعب بإنهاء البحث. أنا أتفهم عدم رضى عائلة إميليانو سالا عن قرار وقف البحث، أتفهمه تمامًا، لكن ما باليد حيلة، لقد استنفذنا كل المحاولات ولا نستطيع فعل أكثر من ذلك”.