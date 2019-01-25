مدرب الزمالك يحسم ملحق القيد في القائمة الأفريقية

كتب - مصطفى جويلي

يعقد أمير مرتضي منصور جلسة مهمة اليوم مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قبل سفر الفريق إلي كينيا لمواجهة جورماهيا في الجولة الأولي لدوري المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويهدف الاجتماع لمناقشة الأسماء التي سيتم إضافتها إلي القائمة الافريقية قبل غلق موعد القيد الثاني الذي ينتهي آواخر شهر يناير الحالي.

وتم الاستقرار على إضافة اسم المهاجم المغربي خالد بوطيب والذي وصلت مؤخراً بطاقته الدولية،

وتم قيده في القائمة المحلية، وهناك اتجاه كبير بقيد محمد حسن لاعب خط الوسط بعد انتهاء مشكلة تجنيده.

كما يسوداتجاه آخر بقيد مدافع الفريق محمد عبدالسلام، بالإضافة إلى الصفقة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها والتي يتوقع أن يكون لاعبا مصريا في مركز الوسط المهاجم.