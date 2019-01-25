الزمالك يعلن عن آخر صفقاته في الميركاتو الشتوي خلال ساعات

فريق الزمالك

كتب - مصطفى جويلي

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، عن قرب الإعلان عن الصفقة الثانية لدعم فريق الكرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، موضحًا ان الصفقة الثانية للزمالك سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد انتهاء مباراة الفريق المقبلة

أمام بيراميدز، مساء أمس، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشار المشرف العام على الكرة إلى أن تدعيم صفوف الزمالك يأتي وفق احتياجات الفريق مع الحفاظ علي القوام الأساسي للفريق، والتمسك بجميع اللاعبين المقيدين فى

القائمة.

كان رئيس النادي الزمالك أعلن تمسكه بالرباعي أيمن حفني وأحمد مدبولي ومحمد عنتر وحميد أحداد، نافيًا جميع الأنباء التي ترددت بشأن رحيلهم في فترة الانتقالات الشتوية، وأن الإدارة لا يمكن أن تفرط في اللاعبين الذين أسهموا مع الفريق الموسم الماضي في فوز الزمالك ببطولة كأس مصر، والتأهل للعب في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.