شاهد.. لحظة فوز نور الشربيني ببطولة جي بي مورجان للاسكواش

نور الشربيني كتب - محمد صبحي توجت نور الشربيني لاعبة منتخب مصر للاسكواش ببطولة دي بي مورجان التي أقيمت في أمريكا للمرة الثالثة في تاريخها والثانية على التوالي بعد الفوز على رنيم الوليلي. والثانية على التوالي بعد الفوز على رنيم الوليلي. وفازت الشربيني على الوليلي بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة النهائية للبطولة والتي جمعت بينهما صباح باكر اليوم جاءت نتائج الأشواط كالأتي: 11-9, 11-8, 11-8 واستغرقت المباراة حوالي 38 دقيقة. شاهد الفيديو ..

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