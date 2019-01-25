نور الشربينيكتب - محمد صبحي
توجت نور الشربيني لاعبة منتخب مصر للاسكواش ببطولة دي بي مورجان التي أقيمت في أمريكا للمرة الثالثة في تاريخهاوالثانية على التوالي بعد الفوز على رنيم الوليلي.
وفازت الشربيني على الوليلي بثلاثة
شاهد الفيديو ..
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لحظة فوز نور الشربيني ببطولة جي بي مورجان للاسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.