شاهد.. ملخص وركلات ترجيح تشيلسي وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية

كتب - محمد صبحي

حقق فريق تشيلسي فوزًا صعبًا ومثيرًا على توتنهام بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس في إياب الدور نصف النهائي من

بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وانتهت المباراة بفوز تشيلسي بنتيجة 2-1 لتصبح النتيجة الإجمالية للمباراة التعادل حيث

انتهت مباراة الذهاب بفوز توتنهام بهدف نظيف ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي جاءت لصالح البلوز وسجل أربعة كرات كاملة في حين سجل توتنهام 2 وأهدر مثلهم.

شاهد ملخص وأهداف المباراة كاملة ..