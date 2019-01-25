حقق فريق تشيلسي فوزًا صعبًا ومثيرًا على توتنهام بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس في إياب الدور نصف النهائي منبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وانتهت المباراة بفوز تشيلسي بنتيجة 2-1 لتصبح النتيجة الإجمالية للمباراة التعادل حيث
شاهد ملخص وأهداف المباراة كاملة ..
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ملخص وركلات ترجيح تشيلسي وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.