شاهد.. ميدو: أتمنى وجود أندية أخرى مثل بيراميدز بالدوري الممتاز

كتب - عادل أبو الفضل

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، والمدير الفني لفريق الوحدة السعودي، أنه يتمنى وجود أكثر من فريق مثل بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو، عبر تغريدة على حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تخيلوا إذا تواجد

4 أو 5 مستثمرين أجانب في الدوري المصري، أو تحمس مستثمرين مصريين وقرروا شراء أندية مصرية ليصبح هناك 5 أندية أخرى مثل بيراميدز".

وواصل "30 مباراة مثل مباراة الأمس، والمدرجات مليئة بالجماهير،

مع وجود نظام للبطولة".

واختتم، "أنه حلم أتمناه منذ وقت طويل للغاية، لأن الدوري المصري عريق، ويستحق ذلك الحلم".

يذكر أن بيراميدز تعادل مع الزمالك، أمس الخميس، بثلاثة أهداف لكل منهما، في الدوري الممتاز، ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع من المسابقة، وتلك النتيجة حافظت على وجود الفريق الأبيض في صدارة البطولة، وخلفه نادي بيراميدز.