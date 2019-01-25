- 1/2
- 2/2
أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، والمدير الفني لفريق الوحدة السعودي، أنه يتمنى وجود أكثر من فريق مثل بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال ميدو، عبر تغريدة على حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تخيلوا إذا تواجد4 أو 5 مستثمرين أجانب في الدوري المصري، أو تحمس مستثمرين مصريين وقرروا شراء أندية مصرية ليصبح هناك 5 أندية أخرى مثل بيراميدز".
وواصل "30 مباراة مثل مباراة الأمس، والمدرجات مليئة بالجماهير،
واختتم، "أنه حلم أتمناه منذ وقت طويل للغاية، لأن الدوري المصري عريق، ويستحق ذلك الحلم".
يذكر أن بيراميدز تعادل مع الزمالك، أمس الخميس، بثلاثة أهداف لكل منهما، في الدوري الممتاز، ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع من المسابقة، وتلك النتيجة حافظت على وجود الفريق الأبيض في صدارة البطولة، وخلفه نادي بيراميدز.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ميدو: أتمنى وجود أندية أخرى مثل بيراميدز بالدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.