علي فرج يتوج ببطولة جي بي مورجان للاسكواش

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توج على فرج، لاعب منتخب مصر ونادي ادى دجلة للاسكواش والمصنف الثانى عالمياً، بلقب بطولة جى بى مورجان الدولية المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها مدينة نيويورك الأمريكية.
وفاز على فرج على زميله ومواطنه محمد الشوربجى لاعب سموحة والمصنف الأول عالميا بنتيجة 3/2، فى مباراة مثيرة، واستغرقت حوالي 84 دقيقة، وجاءت
وتعد بطولة جى بى مورجان الدولية المفتوحة للاسكواش أول بطولة تصنف بفئة البلاتينيوم بالعام الجارى، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 180 ألف دولار للرجال والسيدات.
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