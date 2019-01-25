منتخب الإمارات في مهمة صعبة أمام استراليا بكأس أمم آسيا

مباراة الإمارات واستراليا "أرشيفية" كتب - محمد صبحي يستعد منتخب الإمارات الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الاسترالي مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد هزاع بن زايد - بنادي العين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم آسيا. ستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر ، الثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ، السابعة بتوقيت الملكة العربية السعودي. بتوقيت مصر ، الثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ، السابعة بتوقيت الملكة العربية السعودي. ستنقل المباراة عبر قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR و beIN SPORTS MAX 2 HD AR و Alkass EXTRA One HD و Alkass EXTRA two HD بصوت المعلقين الرياضيين حفيظ الدراجي وسمير اليعقوبي. يدخل منتخب الإمارات مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني ألبيرتو زاكيروني بشعار لا بديل عن الفوز أملا في خطف بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي واستكمال مسيرته الرائعة بالبطولة.

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