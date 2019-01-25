السنطة يعزف منفردا على القمة ويتربع على عرش الغربية

الغربية- أحمد سلامة: استطاع فريق نادى السنطة الرياضى بقيادة مديره الفنى نجم المحلة السابق خالد ابوالفتوح، استمرار تصدره لمجموعة الغربية بعد فوزه فى المباراة المهمة على محلة حسن بهدفين دون رد. من جانبه، قال طارق صلاح جاب الله عضو مجلس الإدارة، إن الفريق يخطو بخطوات ثابتة نحو الصعود هذا الموسم، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة برئاسة المحاسب السيد عبدالنبى موج وفر كل متطلبات الجهاز الفنى واللاعبين من أجل تحقيق حلم الصعود وإسعاد الجماهير السنطاويه العاشقه للساحره المستديرة. واللاعبين من أجل تحقيق حلم الصعود وإسعاد الجماهير السنطاويه العاشقه للساحره المستديرة. وفى سياق متصل تقدم خالد ابوالفتوح المدير الفنى للفريق بخالص شكره وتقديره لمجلس الإدارة وجماهير السنطة الوفية لمؤازرة الفريق خارج وداخل ارضه. كما تقدم ابوالفتوح بالشكر والتقدير لجميع افراد الجهاز الفنى واللاعبين على الجهد المبذول وتحقيق افضل النتائج بتصدر قمة المجموعه من اجل تحقيق الصعود. الجدير بالذكر ان الجهاز الفنى للسنطه يتكون من خالد ابوالفتوح مديرا فنيا ومعه تامر ناصر مدربا عاما ومحمود داود مديرا للكره ورامى محمد للحراس واحمد الحلفاوى مديرا اداريا والدكتور محمد عوف لاصابات الملاعب والتاهيل والدكتور احمد شوقى للاحمال. ومن ابرز لاعبى الفريق محمد سند وعمر محمدومحمد عبدالعزيز وعبدالعزيز اسماعيل وشريف عفان ومحمد عماره وابراهيم فرج ومحمد عبدالشافى واحمد الصاوى ومحمد وليد ووليد حسن وعمار الرفاعى ومصطفى ميمى وعلاء عبدالمهيمن وايهاب فتحى ومحمد شحاته وعماره محمد.

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