رياضة | طائرة الأهلي رجال تواجه القناة اليوم في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة الأهلي رجال تواجه القناة اليوم في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» يخوض مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام نظيره فريق القناة ، ضمن منافسات بطولة الدوري. وتنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويسعى الفريق الى الفوز بها لمواصلة عروضه القوية والمنافسة على اللقب. وكان الفريق قد غادر القاهرة امس الخميس متوجها الى إلى الإسماعيلية للمبيت بها، على أن يعود فور نهاية اللقاء، في اطار حرص الجهاز الفني على توفير أكبر قدر من الراحة والتركيز للاعبين.

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