رياضة | أهلي 97 يستأنف دوري الجمهورية بمواجهة الإسماعيلي.. غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي 97 يستأنف دوري الجمهورية بمواجهة الإسماعيلي.. غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ١٩٩٧» مبارياته في دوري الجمهورية غداً السبت عندما يحل ضيفاً على الإسماعيلي، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الثامنة عشرة، والأولى من الدور الثاني للموسم.

الأهلي يدخل المباراة تحت قيادة فنية جديدة، بعد تولي ياسر محمدين مهمة المدير الفني للفريق، عقب رحيل عادل عبد الرحمن لقيادة سموحة، لذلك يأمل الفريق الأحمر في تحقيق أول فوز له بقيادة مدربه الجديد.

وخاض شباب الأهلي مباراتين وديتين خلال فترة توقف الدوري، حيث تعادل في الأولى بهدف لمثله أمام الجونة، وخسر في الثانية أمام النصر بهدف دون رد.

ونجح الفريق الأحمر في إنهاء الدور الأول وهو على صدارة الترتيب رغم تأجيل مباراته أمام الزمالك لأجل غير مسمى، حيث جمع ٤٤ نقطة من الفوز في ١٤ مباراة، والتعادل في مباراتين فقط، بينما لم يتلق أي هزيمة، مسجلاً ٣٨ هدفًا، بينما تلقت شباكه ٩ أهداف فقط.