رياضة | برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية بعد ضم دي يونج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية بعد ضم دي يونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي برشلونة الاسباني من ضم صفقة جديدة من العيار الثقيل للفريق الكاتالوني لتدعيم صفوف الفريق.

وكان برشلونة قد أعلن تعاقده الرسمي مع النجم الهولندي فرانكي دي يونغ الذي سيكمل الموسم مع أياكس أمستردام ويلتحق بالفريق الكاتلوني، تتجه الأنظار الآن إلى زميله في أياكس قلب الدفاع المميز ماتياس دي ليخت.

وقال دي ليخت في تصريحات صحفية :"اعتقد الجميع يحب اللعب في برشلونة، أعتقد أنها خطوة رائعة لدي يونغ، أنا سعيد من أجله، هو الآن مرتاح لأنه لن يفوم بالتفكير في مستقبله".

وتابع:" من الرائع أن تقول هناك عشرة او أثنى عشرة نادِ تريد التوقيع معي ، سنرى ما سيفعله المستقبل بالنسبة لي، ولكن الان انا العب لنادي اياكس ولا انظر إلى ما بعد ذلك".

وكان دي يونغ قد قال حول إمكانية إنضمام زميله دي ليخت إلى برشلونة في الفترة القادمة ” أعتقد أنه يجب على دي ليخت ان يقرر مستقبله الان وأتمنى أن يأتي معي إلى برشلونة، ونستمر في اللعب معاً، هذه المرة على ملعب كامب نو.