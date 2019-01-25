رياضة | أخر تطورات إصابة نيمار وفرص لحاقه بموقعة باريس ومانشستر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر تطورات إصابة نيمار وفرص لحاقه بموقعة باريس ومانشستر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية برازيلية، إلى أن الإصابة التي تعرض لها نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، خلال مباراة الفريق أمام نظيره فريق ستراسبورج في مسباقة كأس فرنسا ، ليست بحجم الإصابة التي تعرض لها في الموسم الماضي.

وقالت صحيفة "جلوبو سبورت" بأن نيمار دخل المستشفى سيرًا على الأقدام دون الحاجة إلى عكاز , مثلما حدث في إصابته بالعام الماضي وغاب على إثرها 3 أشهر .

وكان النادي الباريسي قد أعلن رسمياً بأن نيمار يعاني من ألام في مشط القدم اليمنى دون تحديد مدة غيابه , وكان النادي يخشى غياب اللاعب لفترة طويلة لأن الإصابة كانت في نفس موضع الإصابة التى تعرض لها الموسم الماضي .

وأضافت الصحيفة على أن الفحوصات الطبية أثبتت بأن الاصابة الجديدة لم تؤثر على الشريحة التي تم تثبيت بها شرخ مشط القدم في الموسم الماضي , على أن يخضع للراحة لمدة أسبوع لتقييم الإصابة بشكل نهائي وتلقي العلاج المناسب .

ويأمل النادي الباريسي أن يكون نيمار جاهزاً لخوض مباراة الفريق أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 12 فبراير المقبل على ملعب أولد ترافورد , بينما ستقام مباراة الإياب يوم 6 مارس .