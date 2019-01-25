رياضة | عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة برتغالية خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة برتغالية خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب مسؤولو الزمالك من حسم التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب فريق موريرينسي البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك اتصالات قوية مع اللاعب خلال الأسابيع الأخيرة، وأن هناك اتفاق مبدئي لانضمام زيزو للفريق الأبيض لمدة ثلاثة مواسم ونصف.
وأضاف المصدر ذاته بأن زيزو لاعب جوكر يشارك في مركز الجناح ووسط الملعب والارتكاز وصانع اللعب، وفي حالة إتمام الصفقة بشكل نهائي سيكون إضافة كبيرة إلى نادي الزمالك.
وكان الزمالك قد أعلن تعاقده مع الدولي المغربي خالد بوطيب قادما من مالاتيا سبور التركي لمدة لثلاث سنوات ونصف.
الزمالك يرفض عرض تركي آل الشيخ
رفض مسؤولو الزمالك العرض المقدم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز بالتعاقد مع طارق حامد أوعبدالله جمعة أومحمود عبدالعزيز مقابل رحيل ثلاثي بيراميدز عمرو مرعي ومحمد حمدي ومهند لاشين لصفوف الأبيض خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وكشف مصدر مسؤول أن إدارة الكرة بالزمالك ترفض رفض تام رحيل أي لاعب من العناصر الأساسية للفريق وأن فكرة رحيل طارق حامد أو عبدالله جمعة أو محمود عبدالعزيز غير مطروحة.
وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز قد أعلن عن رغبته في التعاقد مع طارق حامد أو عبدالله جمعة أو محمود عبدالعزيز في صفقة تبادلية خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
كهربا ينتصر فى قضية تعديل عقده
طلب رئيس نادى الزمالك من المشرف على الكرة أمير مرتضى عقد جلسة حاسمة مع مهاجم الفريق الأول محمود عبدالمنعم كهربا بعد لقاء بيراميدز بهدف التفاوض معه حول تعديل عقده الذى قام مجلس الإدارة بتفعيله منذ شهرين لينهى حالة الجدل التى استمرت طويلا حول أحقية اللاعب فى الرحيل نهاية الموسم الحالى دون حصول الزمالك على أى مقابل مالى.
وعلمنا أن أمير مرتضى قد اتفق مع اللاعب على هذه الجلسه نافيا تماما تجاهله حيث أكد له أن الإدارة والجهاز الفنى سعيدان جدا بالمستوى الذى وصل إليه اللاعب فى الفترة الأخيرة والروح القتالية العالية التى يؤدى بها المباريات وأنه سيتم تقديره التقدير الذى يتناسب مع إمكانياته الفنية باعتباره أحد العناصر الأساسية والمؤثرة بين صفوف الفريق.
ورغم ماتردد أن كهربا يصر على الحصول على ١٥مليون جنيه فى الموسم الواحد إلا أن اللاعب نفى هذا الكلام مشددا على أنه لم يجلس حتى الآن مع أى مسئول وأنه لم يتحدث فى مبالغ مالية وأنه واثق أنه لن يكون هناك أى خلاف على المقابل المادى وأن تركيزه حاليا منصب فى مباريات الدورى والبطولة الإفريقية حيث يسعى مع باقى زملائه لتحقيق الفوز ببطولات تسعد الجماهير البيضاء التى تربطه بهم علاقات مودة ومحبة.
من ناحية أخرى جاء تمسك رئيس نادى الزمالك ببقاء المغربى حميد أحداد ورفضه دفع أى مبالغ أخرى فى إغلاق ملف المفاوضات التى كانت تجرى مع أشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى المعار إلى نادى لانس الفرنسى حيث شدد رئيس النادى على أنه لن يفرط فى مهاجم كان هدافا لفريقه وصغير السن وأن اللاعب مستمر مع الفريق ولن يسمح لأحد بالضغط عليه لإعارة أو بيع أحداد.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة برتغالية خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.