رياضة | عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة برتغالية خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة برتغالية خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسؤولو الزمالك من حسم التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب فريق موريرينسي البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك اتصالات قوية مع اللاعب خلال الأسابيع الأخيرة، وأن هناك اتفاق مبدئي لانضمام زيزو للفريق الأبيض لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وأضاف المصدر ذاته بأن زيزو لاعب جوكر يشارك في مركز الجناح ووسط الملعب والارتكاز وصانع اللعب، وفي حالة إتمام الصفقة بشكل نهائي سيكون إضافة كبيرة إلى نادي الزمالك.

وكان الزمالك قد أعلن تعاقده مع الدولي المغربي خالد بوطيب قادما من مالاتيا سبور التركي لمدة لثلاث سنوات ونصف.

الزمالك يرفض عرض تركي آل الشيخ

رفض مسؤولو الزمالك العرض المقدم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز بالتعاقد مع طارق حامد أوعبدالله جمعة أومحمود عبدالعزيز مقابل رحيل ثلاثي بيراميدز عمرو مرعي ومحمد حمدي ومهند لاشين لصفوف الأبيض خلال الميركاتو الشتوي الجاري. وكشف مصدر مسؤول أن إدارة الكرة بالزمالك ترفض رفض تام رحيل أي لاعب من العناصر الأساسية للفريق وأن فكرة رحيل طارق حامد أو عبدالله جمعة أو محمود عبدالعزيز غير مطروحة. وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز قد أعلن عن رغبته في التعاقد مع طارق حامد أو عبدالله جمعة أو محمود عبدالعزيز في صفقة تبادلية خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

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