رياضة | جيرالدوا وباسم علي ينتظمان في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرالدوا وباسم علي ينتظمان في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتظم الثنائي باسم علي وجيرالدو دا كوستا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الأحمر الصباحي اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.
وعاد الثنائي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة حيث عانى باسم من إجهاد في العضلة الخلفية، فيما اشتكى جيرالدو من إصابة بشد في العضلة الخلفية.
وخاض اللاعبان تدريبات علاجية خلال الفترة الماضية، حيث اجتازا برنامج التأهيل قبل الانضمام للتدريبات الجماعية مع الفريق بشكل طبيعي.
وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على مصر المقاصة بثلاثة أهداف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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