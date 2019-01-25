رياضة | جيرالدوا وباسم علي ينتظمان في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرالدوا وباسم علي ينتظمان في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم الثنائي باسم علي وجيرالدو دا كوستا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الأحمر الصباحي اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وعاد الثنائي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة حيث عانى باسم من إجهاد في العضلة الخلفية، فيما اشتكى جيرالدو من إصابة بشد في العضلة الخلفية.

وخاض اللاعبان تدريبات علاجية خلال الفترة الماضية، حيث اجتازا برنامج التأهيل قبل الانضمام للتدريبات الجماعية مع الفريق بشكل طبيعي.