رياضة | لاسارتي يعقد محاضرة قصيرة للاعبي الفريق قبل المران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يعقد محاضرة قصيرة للاعبي الفريق قبل المران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة قصيرة للاعبي الفريق في ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الجمعة.

وأكد لاسارتي خلال المحاضرة على غلق صفحة الفوز على مصر المقاصة وضرورة التركيز؛ للاستمرار في تقديم العروض القوية خلال الفترة المقبلة.

وبدأ الفريق صباح اليوم استعداده لمواجهة نظيره فريق وادي دجلة المقرر أن تقام يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري. جدول ترتيب الدوري المصري:- 1- الزمالك 42 نقطة. 2- بيراميدز 39 نقطة. 3- الأهلي 30 نقطة. 4- مصر المقاصة 30 نقطة. 5- الإنتاج الحربي 28 نقطة. 6- المقاولون العرب 27 نقطة. 7- طلائع الجيش 24 نقطة. 8- سموحة 24 نقطة. 9- حرس الحدود 24 نقطة. 10- الجونة 22 نقطة. 11- نجوم المستقبل 21 نقطة. 12- الداخلية 21 نقطة. 13- الاتحاد السكندري 20 نقطة. 14- إنبي 20 نقطة. 15- وادي دجلة 20 نقطة. 16- الإسماعيلي 20 نقطة. 17- المصري 19 نقطة. 18- بتروجيت 15 نقطة.

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