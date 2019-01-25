رياضة | الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة وادي دجلة دون راحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة وادي دجلة دون راحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره فريق وادي دجلة المقرر أن تقام يوم الاثنين المقبل في إطار مباريات بطولة الدوري.
وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، دون راحة بعد خوض مباراة مصر المقاصة أمس.
وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على المقاصة بثلاثة أهداف دون مقابل، ليواصل تقدمه في جدول مسابقة الدوري.
جدول ترتيب الدوري المصري :-
1- الزمالك 42 نقطة.
2- بيراميدز 39 نقطة.
3- الأهلي 30 نقطة.
4- مصر المقاصة 30 نقطة.
5- الإنتاج الحربي 28 نقطة.
6- المقاولون العرب 27 نقطة.
7- طلائع الجيش 24 نقطة.
8- سموحة 24 نقطة.
9- حرس الحدود 24 نقطة.
10- الجونة 22 نقطة.
11- نجوم المستقبل 21 نقطة.
12- الداخلية 21 نقطة.
13- الاتحاد السكندري 20 نقطة.
14- إنبي 20 نقطة.
15- وادي دجلة 20 نقطة.
16- الإسماعيلي 20 نقطة.
17- المصري 19 نقطة.
18- بتروجيت 15 نقطة.
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